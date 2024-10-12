У Львові співробітники ТЦК влаштували маски-шоу у громадських закладах: відео

У суботу, 12 жовтня, у Сихівському районі Львова працівники ТЦК, більшість з яких були з балаклавами на обличчях, упродовж дня влаштували масштабні облави у різних громадських закладах.

Відео очевидців опублікував місцевий Telegram-канал “Львівич”.

Зокрема, на вулиці Шафарика перехожі стали свідками того, як кільканадцять людей у військовій формі та з балаклавами на обличчях затримують молодого чоловіка в спортивних трусах та блузці, намагаючись запхати його у поліцейське авто. При цьому затриманий голосно кричить. Кілька перехожих жінок втрутилися у ситуацію, намагаючись переконати військових не застосовувати проти чоловіка грубу фізичну силу.

Співробітники ТЦК у балаклавах затримують молодого чоловіка на вулиці Шафарика у Львові / Фото: скриншот з відео

Також “мобілізаційний рейд” цього дня відбувся у спортзалі Sport Life. На опублікованих кадрах видно, як люди у військовій формі і в балаклавах з незрозумілою метою намагаються викрутити руки чоловікові у спортивній формі. У залі також присутні працівники поліції.

Ще одним місцем рейду став ресторан готелю “Соната”, в якому люди у військовій формі та захованими обличчями намагалися “заламати” чоловіка. Відвідувачі просили їх поводитися пристойно, оскільки за їхніми діями спостерігають діти.

Ще один інцидент стався із блогером Юрієм Скайфом, якого чоловіки в балаклавах витягли з машини на одній із парковок, поклали на землю і при цьому вимагали показати всі документи. За словами блогера, більшість із них спілкувалися грубо, російською мовою. Згодом, коли підійшли працівники поліції, його документи перевірили і не виявили жодних порушень правил військового обліку. Блогер поскаржився на дії людей у військовій формі поліцейським, але не зміг вказати, хто саме поклав його на асфальт, оскільки всі вони були в балаклавах.

У Львові співробітники ТЦК влаштували маски-шоу в громадських закладах

Цього ж дні у місті Черкаси на концерт стендап-коміка Антона Тимошенка в обласній філармонії завітали працівники місцевого ТЦК.

Нагадаємо, напередодні, 11 жовтня, в Києві біля Палацу спорту близько пів сотні працівників ТЦК масово перевіряли чоловіків, які виходили з концерту рокгурту "Океан Ельзи". Згодом стало відомо, що того вечора ТЦК провели рейди по клубах у різних містах.

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