У Львові літня жінка впала у траншею глибиною понад два метри (фото)

На місце прибули рятувальники.
У Львові рятувальники допомогли 81-річній жінці, яка впала у траншею глибиною понад два метри.
Головне управління ДСНС України у Львівській області повідомило про це 13 жовтня.
До відділку о 16:54 надійшло повідомлення, що на вулиці Навроцького у Львові у траншею глибиною понад 2 метри, впала літня жінка.
Рятувальники за допомогою драбини палки витягнули її з траншеї та передали працівникам медичної допомоги для подальшого огляду.
Нагадаємо, днями в озері у Хмельницькому потонули 45-річна жінка та її 8-річна донька. Стало відомо, що дівчинка послизнулася та впала у воду, а мати кинулась її рятувати.
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