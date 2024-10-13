У Львові літня жінка впала у траншею глибиною понад два метри (фото)

У Львові рятувальники допомогли 81-річній жінці, яка впала у траншею глибиною понад два метри.

Головне управління ДСНС України у Львівській області повідомило про це 13 жовтня.

До відділку о 16:54 надійшло повідомлення, що на вулиці Навроцького у Львові у траншею глибиною понад 2 метри, впала літня жінка.

Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області

Рятувальники за допомогою драбини палки витягнули її з траншеї та передали працівникам медичної допомоги для подальшого огляду.

Нагадаємо, днями в озері у Хмельницькому потонули 45-річна жінка та її 8-річна донька. Стало відомо, що дівчинка послизнулася та впала у воду, а мати кинулась її рятувати.

Читайте також: