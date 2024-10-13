Категорія
Львів
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Львові літня жінка впала у траншею глибиною понад два метри (фото)

Дата публікації
Перегляди
591
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
У Львові літня жінка впала у траншею глибиною понад два метри (фото)

Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області

На місце прибули рятувальники.

У Львові рятувальники допомогли 81-річній жінці, яка впала у траншею глибиною понад два метри.

Головне управління ДСНС України у Львівській області повідомило про це 13 жовтня.

До відділку о 16:54 надійшло повідомлення, що на вулиці Навроцького у Львові у траншею глибиною понад 2 метри, впала літня жінка.

Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області / ©
Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області

Рятувальники за допомогою драбини палки витягнули її з траншеї та передали працівникам медичної допомоги для подальшого огляду.

Нагадаємо, днями в озері у Хмельницькому потонули 45-річна жінка та її 8-річна донька. Стало відомо, що дівчинка послизнулася та впала у воду, а мати кинулась її рятувати. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація