Из Украины сбежал еще один известный блогер: видео

Юра Скайф бежал в Польшу и объяснил, что это "ради безопасности".

Львовский блогер Юра Скайф после конфликта с ТЦК и получением повестки скрылся в Польше.

Об этом Скайф сообщил в соответствующем видео.

"Я хотел бы остаться, но сложились такие обстоятельства... Все ради безопасности... Пока буду здесь", – сказал блоггер. Он добавил, что пока не знает, как надолго уехал из Украины.

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В субботу, 12 октября, блогер заявил, что оказался в эпицентре облавы, которую проводили вечером сотрудники ТЦК в одном из заведений города. По его словам, когда он пытался покинуть место событий, но сотрудники ТЦК вытащили его из машины и избили.

Ранее извесній блогер Паша Бумчик получил повестку и незаконно сбежал из Украины.

Также за границу сбежал блогер Александр Волошин.

Из Украины сбежал еще один известный блогер

Напомним, в Харькове сотрудники ТЦК забрали сразу три музыкальных группы прямо во время концерта.

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