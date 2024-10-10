У Львові 18-річна дівчина наче маніячка розправилась із чоловіком

У Львові поліцейські затримали зловмисницю, підозрювану в убивстві знайомого. 18-річна дівчина кілька десятків разів ударила чоловіка кухонним ножем, завдавши йому смертельних травм.

Про це повідомили в поліції Львівської області.

"Подія сталася в ніч проти 6 жовтня у квартирі одного з будинків на вулиці Виговського у Львові, де потерпілий, 27-річний мешканець Івано-Франківської області, винаймав кімнату. Того вечора в гості до нього прийшла знайома – львів’янка віком 18 років. Під час розпивання спиртного між дівчиною і чоловіком виник конфлікт, під час якого зловмисниця кілька десятків разів ударила потерпілого кухонним ножем у різні частини тіла. Від отриманих травм чоловік помер, а підозрювана втекла з місця події. Водночас вона намагалася приховати речові докази, зокрема заховала знаряддя вбивства", – розповіли в поліції.

Дівчина переховувалася у Стрию, затримали її в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили затриманій про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Нагадаємо, в одному з сіл у Шептицькому районі виявили мертвими подружжя. Зловмисник втік з місця події на їхньому автомобілі.

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