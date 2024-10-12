У Львові простилися з зятем Ірини Фаріон, який загинув на фронті (фото)

У Львові відбулося прощання із загиблим захисником України Василем Особою, який був зятем відомої мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Чоловік служив у лавах 4-ї бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука Національної гвардії України та був бійцем "Легіону Свободи".

Фото: facebook/Андрій Садовий

Нагадаємо, про загибель Василя Особи стало відомо 6 жовтня.

Донька мовознавиці і дружина полеглого героя Софія Семчишин написала про загибель чоловіка у Facebook. Вона опублікувала спільні сімейні фотографії із сином та донькою - у шлюбі у Семчишин та Особи народилося двоє дітей, Єва та Дмитро.

19 липня 2024 на українську мовознавицю Ірини Фаріон було скоєно замах. Вона померла у лікарні. У вбивстві підозрюють 18-річного В’ячеслав Зінченка. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26 січня 2025 року. Слідство у справі вбивства триває.

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