У Львові простилися з зятем Ірини Фаріон, який загинув на фронті (фото)

У загиблого захисника України залишилося двоє дітей.
У Львові відбулося прощання із загиблим захисником України Василем Особою, який був зятем відомої мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
Чоловік служив у лавах 4-ї бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука Національної гвардії України та був бійцем "Легіону Свободи".
Нагадаємо, про загибель Василя Особи стало відомо 6 жовтня.
Донька мовознавиці і дружина полеглого героя Софія Семчишин написала про загибель чоловіка у Facebook. Вона опублікувала спільні сімейні фотографії із сином та донькою - у шлюбі у Семчишин та Особи народилося двоє дітей, Єва та Дмитро.
19 липня 2024 на українську мовознавицю Ірини Фаріон було скоєно замах. Вона померла у лікарні. У вбивстві підозрюють 18-річного В’ячеслав Зінченка. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26 січня 2025 року. Слідство у справі вбивства триває.
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