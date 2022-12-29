Категорія
Львів
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вибухи пролунали у Львові: деталі

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
22к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вибухи пролунали у Львові: деталі

Ілюстрація

Де-не-де після вибухів зникло світло. 

У Львові зранку 29 грудня під час нової ракетної атаки росіян України пролунали вибухи. В області працює ППО.

Про це повідомили мер Львова Андрій Садовий та голова ОВА Максим Козицький.

"У Львові чути вибухи. Залишайтесь в укриттях!", - пише Садовий.

За словами місцевих, де-не-де зникло світло. 

Максим Козицький уточнив, що на Львівщині працюють сили ППО.

"У Львівській області працює ППО. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях!", - попередив керівник області.

Нагадаємо, у Києві уламки збитої ракети впали в Дарницькому районі.

Згодом у Києві знову пролунала серія вибухів.

Як попередили, у столиці можуть бути перебої зі світлом.

У зв'язку із загрозою масованого ракетного удару до українців звернулися із важливою заявою.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
22к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація