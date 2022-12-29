Вибухи пролунали у Львові: деталі

У Львові зранку 29 грудня під час нової ракетної атаки росіян України пролунали вибухи. В області працює ППО.

Про це повідомили мер Львова Андрій Садовий та голова ОВА Максим Козицький.

"У Львові чути вибухи. Залишайтесь в укриттях!", - пише Садовий.

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За словами місцевих, де-не-де зникло світло.

Максим Козицький уточнив, що на Львівщині працюють сили ППО.

"У Львівській області працює ППО. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях!", - попередив керівник області.

Нагадаємо, у Києві уламки збитої ракети впали в Дарницькому районі.

Згодом у Києві знову пролунала серія вибухів.

Як попередили, у столиці можуть бути перебої зі світлом.

У зв'язку із загрозою масованого ракетного удару до українців звернулися із важливою заявою.

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