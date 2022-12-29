Вибухи пролунали у Львові: деталі

Де-не-де після вибухів зникло світло.
У Львові зранку 29 грудня під час нової ракетної атаки росіян України пролунали вибухи. В області працює ППО.
Про це повідомили мер Львова Андрій Садовий та голова ОВА Максим Козицький.
"У Львові чути вибухи. Залишайтесь в укриттях!", - пише Садовий.
За словами місцевих, де-не-де зникло світло.
Максим Козицький уточнив, що на Львівщині працюють сили ППО.
"У Львівській області працює ППО. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях!", - попередив керівник області.
Нагадаємо, у Києві уламки збитої ракети впали в Дарницькому районі.
Згодом у Києві знову пролунала серія вибухів.
Як попередили, у столиці можуть бути перебої зі світлом.
У зв'язку із загрозою масованого ракетного удару до українців звернулися із важливою заявою.
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