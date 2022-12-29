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Взрывы раздались во Львове: детали

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
36к
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы раздались во Львове: детали

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Местами после взрывов исчез свет.

Во Львове утром 29 декабря во время новой ракетной атаки россиян прозвучали взрывы. В области работает ПВО.

Об этом сообщили мэр Львова Андрей Садовый и глава ОВА Максим Козицкий.

"Во Львове слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях!", — пишет Садовый.

По словам местных, кое-где исчез свет.

Максим Козицкий уточнил, что во Львовской области работают силы ПВО.

"Во Львовской области работает ПВО. Детали впоследствии. Оставайтесь в укрытиях!", — предупредил руководитель области.

Напомним, в Киеве обломки сбитой ракеты рухнули в Дарницком районе.

Впоследствии в Киеве снова прозвучала серия взрывов.

Как предупредили, в столице могут быть перебои со светом.

В связи с угрозой массированного ракетного удара к украинцам обратились с важным заявлением.

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