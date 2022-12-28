Згоріло все: у львівській багатоповерхівці через вибух акумулятора спалахнула пожежа (фото)

За даними місцевих ЗМІ, у квартирі вибухнув акумулятор з інвертором.

У ніч проти 28 грудня у Львові на вул. Тернопільська, 21е виникла пожежа в одній із кімнат в квартирі на сьомому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. 30-річного власника помешкання госпіталізували з опіками.

Про це повідомили у ДСНС Львівщини.

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 03:22. Пожежа швидко поширилась в квартирі, і на момент прибуття вогнеборців до місця виклику з вікон квартири вже вибивалось полум’я. Через щільне задимлення, спричинене пожежею, сходова клітина заповнилась токсичними продуктами горіння.

Тож, надзвичайники у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору і за допомогою рятувальних пристроїв вивели з квартир на сьомому поверсі та верхніх поверхах 19 осіб, з них 4 дитини.

Пожежа у квартирі / Фото: Управління ДСНС у Львівській області

О 04:14 год. пожежу ліквідували.

"Як з’ясувалось на місці, власник помешкання разом з дружиною самостійно покинули небезпечне приміщення до прибуття вогнеборців. Внаслідок пожежі власник квартири отримав опіки обох верхніх кінцівок I - II ступеня (14%). Чоловіка, 1992 року народження, в стані середньої важкості госпіталізований в комунальну 8-му міську клінічну лікарню", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок пожежі знищено квартиру повністю та речі домашнього вжитку на площі 70 кв. м. Також пошкоджено облицювання стін під'їзду на площі 150 кв. м та віконні рами на 8-му та 9-му поверсі.

Ліквідовували пожежу 28 надзвичайників за допомогою 7 одиниць спецтехніки.

Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

За даними ZAXID.NET, у квартирі вибухнув акумулятор з інвертором.

Надзвичайні події в Україні

Нагадаємо, у Києві стався вибух у житловому будинку. Там здетонував газовий туристичний балон. Внаслідок вибуху постраждала 17-річна дівчина.

Як повідомили в поліції, в Україні зростають загрози нещасних випадків під час використання альтернативних засобів обігріву, неправильна експлуатація яких призводить до вибухів або пожеж.

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