"Знесло дві стіни до сусідів": у Львові в багатоповерхівці вибухнули акумулятор та інвертор (фото)

Це вже другий схожий випадок за ніч, що стався у Львові.

У ніч проти 28 грудня у Львові в багатоповерхівці, що на вулиці Тершаківців, 2, вибухнули два літієвих акумулятори, внаслідок чого спалахнула пожежа. Окрім того, вибуховою хвилею зруйновано три стіни у двох квартирах.

Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на міське управління з питань надзвичайних ситуацій.

Відомо, що вибух у квартирі стався приблизно о другій годині ночі. Пожежу вдалося швидко ліквідувати, тож ніхто не постраждав.

Як повідомив львівський журналіст Євген Тарнавський на своїй сторінці у Facebook, у квартирі вибухнули інвертор та акумулятори.

"Сьогодні вночі вибухнули інвертор та акумулятори в квартирі доньки. Знесло дві стіни до сусідів, виникла пожежа, яку загасили пожежники. Знищена вся комп'ютерна техніка", – написав він та опублікував фото з місця вибуху.

фото / Євген Тарнавський, Facebook

фото / Євген Тарнавський, Facebook

До слова, це вже другий схожий випадок за цю ніч у Львові. Як ми раніше повідомляли, на вул. Тернопільській у квартирі багатоповерхівки вибухнув акумулятор та інвертор. Внаслідок пожежі у квартирі все згоріло, а 30-річного власника житла госпіталізували з опіками.

Надзвичайні події в Україні

Напередодні у Києві стався вибух у житловому будинку. Там здетонував газовий туристичний балон, внаслідок чого постраждала 17-річна дівчина.

Як повідомили в поліції, в Україні зростає кількість нещасних випадків під час використання альтернативних засобів обігріву, неправильна експлуатація яких призводить до вибухів або пожеж.

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