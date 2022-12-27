Вагітну львів’янку засудили на п’ять років в'язниці за крадіжки трусів

Суд об'єднав два вироки раніше судимої львів'янки і покарав її 5 роками і трьома місяцями позбавлення волі.

Вагітну львів'янку засудили до 5 років і 3 місяців позбавлення волі за крадіжки спідньої білизни у магазині. Відповідний вирок виніс Галицький районний суд Львова 20 грудня.

У матеріалах справи зазначено, що у жовтні цього року жінка поцупила з прилавку магазину "Копійочка" 7 пар чоловічих трусів "Уют", загальною вартістю 489 грн.

Та на цьому вона не зупинилась і вже через два дні у цьому ж магазині вона вкрала три набори кольорової жіночої білизни з мереживом на суму 600 грн.

Її дії кваліфікували як крадіжку, вчинену повторно та в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 ККУ).

Жінка відмовилась від адвоката і під час судового засідання визнала свою провину, розкаялася та просила суд її суворо не карати.

Суд врахував її щире каяття, а також те, що вона має одну дитину та станом на день ухвалення вироку є вагітною. Оскільки жінка 1 грудня цього року вже була засуджена за крадіжки на п’ять років і два місяці позбавлення волі, суд наклав два вироки та остаточно призначив їй покарання - п’яти років та три місяці ув'язнення.

Нагадаємо, раніше у Львові дві жінки вкрали у школярки телефон під час уроку фізкультури.

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