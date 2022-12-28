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Помер депутат Львівської облради Володимир Квурт

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Помер депутат Львівської облради Володимир Квурт

Фото: facebook/Андрій Садовий

Львівський політик помер через тяжку хворобу.

У Львові помер депутат Львівської обласної ради, ексмер міста Винники, що під Львовом, Володимир Квурт. 

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. 

"Після важкої хвороби відійшов до вічності Володимир Квурт.  Володимира знали, мабуть, усі львів’яни. Він вірно служив своїй громаді. У свій час працював міським головою Винник та секретарем міської ради Львова", - написав Садовий. 

Хто такий Володимир Квурт

Володимир Квурт багато років був міським головою Винник, секретарем Львівської міської ради. Від 2020 року Квурт був депутатом Львівської облради, де був головою постійної депутатської комісії  з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Раніше у розмові з журналістами політик розповідав про важку хворобу, через яку змушений був носити затемнені окуляри. Володимир Квурт мешкав у Винниках під Львовом та виховував із дружиною 4 дітей. 

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Дата публікації
Перегляди
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