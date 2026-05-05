На Львівщині комунальники натрапили на тунель часів Австро-Угорщини: який він має вигляд
У місті Стрий під вулицею Незалежності є тунель, більшість мешканців про нього не знають то ж там десятиліттями ніхто не бував.
У Стрию звичайна заміна дорожнього покриття на вулиці Незалежності перетворилася на археологічне відкриття. Комунальники натрапили на вхід у давнє підземелля, про яке містяни не здогадувалися понад століття.
Про це повідомила Стрийська міська рада у Facebook.
Річка, що тече під ногами
Як з’ясувалося, знайдений тунель — це колишнє русло річки Млинівка. Ще за часів Австро-Угорщини вона вільно протікала через місто, а через неї були перекинуті невеликі містки. Згодом річку «закували» у камінь і сховали під землю, де вона продовжує текти й донині.
Дослідження професійних дігерів
Знахідкою зацікавилася міська влада. За ініціативи заступника мера Михайла Журавчака, до Стрия запросили відомих львівських дослідників підземель — Андрія Риштуна та Влада Vergaz.
Дігери вперше за десятки років спустилися в тунель і підтвердили: Млинівка досі повноводна, а вода в ній залишається чистою та джерельною. Дослідники вже почали описувати перші результати експедиції, зазначаючи, що підземелля Стрия можуть приховувати ще чимало історичних сторінок.
Усі фото: Стрийська міська рада
У міськраді сподіваються, що це лише початок великого дослідження, яке допоможе відкрити невідомі раніше факти про забудову міста австрійського періоду.
