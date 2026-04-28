Вандали познущалися з фігури Матері Божої на Львівщині (фото)

Забруднена фігура Матері Божої у Жовкві / © Поліція Львівської області

У Жовкві на Львівщині поліція виявила акт вандалізму на площі Вічевій, де невідомі забруднили фігуру Матері Божої. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника.

Про це повідомила поліція Львівської області.

Під час патрулювання території 28 квітня патрульні поліцейські зафіксували факт забруднення фігури Матері Божої, розташованої на площі Вічевій у Жовкві. У коментарі для ТСН.ua в поліції уточнили, що невідомі облили її кетчупом.

Наразі триває визначення правової кваліфікації інциденту.

Правоохоронці проводять заходи для встановлення особи, причетної до правопорушення, та притягнення її до відповідальності.

Забруднена фігура Матері Божої у Жовкві / © із соцмереж

До слова, у березні у Львові поліція розшукала та оштрафувала за дрібне хуліганство жінку, яка на території музею «Територія Терору» пошкодила меморіальні лампадки біля стендів із портретами загиблих в Оленівці військовополонених. Порушниця визнала провину та попросила вибачення за свій вчинок.

