У Львові чоловік влаштував стрілянину на зупинці — соцмережі
Львівські пабліки повідомляють про озброєного чоловіка, який влаштував стрілянину на зупинці громадського транспорту.
У Львові невідомий чоловік влаштував стрілянину просто на зупинці громадського транспорту.
За словами очевидців, прозвучало щонайменше шість пострілів. Повідомляється, що нападник був у плащі і зі зброєю біг у напрямку зупинки, а люди тікали від нього. Чи є постраждалі, наразі невідомо.
Що кажуть у поліції
У поліції Львівської області відповіли ТСН.ua, що повідомлення про стрілянину, поширене у соцмережах, перевіряється. Наразі правоохоронці її не підтверджують, але і не спростовують.
У коментарі «Суспільному» джерела у правоохоронних органах підтвердили, що в мікрорайоні Рясне у Львові було чути постріли. На місці інциденту працюють правоохоронці.
Замість затримати зловмисника, копи втекли з місця стрілянини.