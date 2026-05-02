ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
2669
Час на прочитання
1 хв

У Львові чоловік влаштував стрілянину на зупинці — соцмережі

Львівські пабліки повідомляють про озброєного чоловіка, який влаштував стрілянину на зупинці громадського транспорту.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Стрілянина у Львові на зупинці. Фото ілюстративне

Стрілянина у Львові на зупинці. Фото ілюстративне

У Львові невідомий чоловік влаштував стрілянину просто на зупинці громадського транспорту.

Про це передають місцеві пабліки.

За словами очевидців, прозвучало щонайменше шість пострілів. Повідомляється, що нападник був у плащі і зі зброєю біг у напрямку зупинки, а люди тікали від нього. Чи є постраждалі, наразі невідомо.

Що кажуть у поліції

У поліції Львівської області відповіли ТСН.ua, що повідомлення про стрілянину, поширене у соцмережах, перевіряється. Наразі правоохоронці її не підтверджують, але і не спростовують.

У коментарі «Суспільному» джерела у правоохоронних органах підтвердили, що в мікрорайоні Рясне у Львові було чути постріли. На місці інциденту працюють правоохоронці.

Нагадаємо, що У місті Шахтарське на Дніпропетровщині троє військових батальйону «Вовків Да Вінчі» влаштували стрілянину біля місцевого магазину, після чого викрали 20-річного хлопця.

Також нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці та в супермаркеті.

Замість затримати зловмисника, копи втекли з місця стрілянини.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
2669
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie