У Львові невідомий чоловік влаштував стрілянину просто на зупинці громадського транспорту.

Про це передають місцеві пабліки.

За словами очевидців, прозвучало щонайменше шість пострілів. Повідомляється, що нападник був у плащі і зі зброєю біг у напрямку зупинки, а люди тікали від нього. Чи є постраждалі, наразі невідомо.

Що кажуть у поліції

У поліції Львівської області відповіли ТСН.ua, що повідомлення про стрілянину, поширене у соцмережах, перевіряється. Наразі правоохоронці її не підтверджують, але і не спростовують.

У коментарі «Суспільному» джерела у правоохоронних органах підтвердили, що в мікрорайоні Рясне у Львові було чути постріли. На місці інциденту працюють правоохоронці.

