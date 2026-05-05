На Львовщине коммунальщики натолкнулись на тоннель времен Австро-Венгрии: как он выглядит
В городе Стрый под улицей Независимости есть тоннель. Большинство жителей о нем не знают, поэтому там десятилетиями никто не бывал.
В Стрые обычная замена дорожного покрытия на улице Независимости превратилась в археологическое открытие. Коммунальщики натолкнулись на вход в древнее подземелье, о котором горожане не догадывались больше века.
Об этом сообщил Стрыйский городской совет в Facebook.
Река, которая течет под ногами
Как выяснилось, найденный тоннель — это бывшее русло реки Млиновка. Еще при Австро-Венгрии она свободно протекала через город, а через нее были переброшены небольшие мостики. Позже реку «заковали» в камень и спрятали под землю, где она продолжает течь и по сей день.
Исследования профессиональных диггеров
Находкой заинтересовалась городская власть. По инициативе заместителя мэра Михаила Журавчака в Стрый пригласили известных львовских исследователей подземелий — Андрея Рыштуна и Влада Vergaz.
Диггеры впервые за десятки лет спустились в тоннель и подтвердили: Млыновка до сих пор полноводна, а вода в ней остается чистой и родниковой. Исследователи уже начали описывать первые результаты экспедиции, отмечая, что подземелья Стрыя могут скрывать немало исторических страниц.
Все фото: Стрыйский городской совет
В горсовете надеются, что это только начало большого исследования, которое поможет открыть неизвестные ранее факты застройки города австрийского периода.
