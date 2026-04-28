Іноземець вистрибнув з оглядового майданчика вежі Ратуші у Львові — залишив записку (фото)

У центрі Львова чоловік вистрибнув з оглядового майданчика Ратуші. Загиблим виявився 42-річний громадянин Австралії.

Віра Хмельницька
Іноземець вистрибнув з оглядового майданчика вежі Ратуші у Львові — залишив записку (фото)

У центрі Львова чоловік стрибнув з Ратуші / © Львівська міська рада

У центрі Львова 28 квітня ввечері чоловік стрибнув з оглядового майданчика вежі Ратуші.

Про це повідомила Львівська міська рада.

За попередньою інформацією, загиблим є 42-річний громадянин Австралії. Встановлено, що він піднявся на вежу самостійно.

На місці трагедії працюють співробітники поліції / © Львівська міська рада

На місці трагедії працюють співробітники поліції / © Львівська міська рада

Після інциденту правоохоронці виявили на оглядовому майданчику прощальну записку. В ній чоловік попросив вибачення за можливі незручності та закликав не покладати відповідальність за його вчинок на інших.

Наразі на місці трагедії працюють співробітники поліції, які з’ясовують усі обставини та опитують очевидців.

«Висловлюємо співчуття близьким загиблого», — йдеться у повідомленні міськради.

Днями в Миколаєві зі зруйнованої будівлі ОВА стрибнув хлопець. Поліція з’ясовує всі обставини події. За фактом смерті розпочато кримінальне провадження.

Тим часом у Києві жінка загинула через падіння з висоти. Вона випала з вікна багатоповерхівки на вулиці Ревуцького.

