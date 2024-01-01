Удар дронами по Львівщині: наслідки "прильотів" – фото

Окупаційні війська РФ у ніч проти 1 січня атакували безпілотниками Львів та Дубляни. Внаслідок падіння уламків дронів відбулась руйнація та займання будівель.

У Львові уламки дрона влучили в музей Шухевича – спалахнула пожежа.

У Дублянах уламки "Шахеда" влучили у гуртожиток – зайнявся дах будівлі.

На місцях влучень працюють підрозділи ДСНС. Займання вже ліквідовано. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Наслідки атаки РФ дронами на Львівщині 1 січня

Наслідки атаки РФ дронами на Львівщині 1 січня

Наслідки атаки РФ дронами на Львівщині 1 січня

Наслідки атаки РФ дронами на Львівщині 1 січня

Наслідки атаки РФ дронами на Львівщині 1 січня

Нагадаємо, у ніч проти 1 січня Дніпро та область атакували дрони – які наслідки "прильотів" (фото).

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