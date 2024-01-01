Категорія
Львів
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Удар дронами по Львівщині: наслідки "прильотів" – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1593
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Удар дронами по Львівщині: наслідки "прильотів" – фото

Пожежа на Львівщині після удару дронів / Фото: ДСНС України у Львівській області

Ворог атакував Львів та область безпілотниками.

Окупаційні війська РФ у ніч проти 1 січня атакували безпілотниками Львів та Дубляни. Внаслідок падіння уламків дронів відбулась руйнація та займання будівель.  

У Львові уламки дрона влучили в музей Шухевича – спалахнула пожежа. 

У Дублянах уламки "Шахеда" влучили у гуртожиток – зайнявся дах будівлі.

На місцях влучень працюють підрозділи ДСНС. Займання вже ліквідовано. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Наслідки атаки РФ дронами на Львівщині 1 січня / ©
Наслідки атаки РФ дронами на Львівщині 1 січня
Наслідки атаки РФ дронами на Львівщині 1 січня / ©
Наслідки атаки РФ дронами на Львівщині 1 січня
Наслідки атаки РФ дронами на Львівщині 1 січня / ©
Наслідки атаки РФ дронами на Львівщині 1 січня
Наслідки атаки РФ дронами на Львівщині 1 січня / ©
Наслідки атаки РФ дронами на Львівщині 1 січня
Наслідки атаки РФ дронами на Львівщині 1 січня / ©
Наслідки атаки РФ дронами на Львівщині 1 січня

Нагадаємо, у ніч проти 1 січня Дніпро та область атакували дрони – які наслідки "прильотів" (фото).

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1593
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація