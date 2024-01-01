У Дублянах уламки "шахеда" влучили у гуртожиток: зайнявся дах

У ніч проти 1 січня 2024 року ворог безпілотниками атакував Львівщину.

Зафіксували падіння уламків «шахеда» у Дублянах.

"Горить дах гуртожитку. На місці працюють пожежники", - заявив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Відбій повітряної тривоги у Львівській області. Більше інформації – згодом", - пізніше додав він.

"Також зафіксували падіння уламків «шахеда» в Дублянах. Горить дах гуртожитку. На місці працюють пожежники. Про потерпілих поки невідомо", - зауважив мер Львова Андрій Садовий.

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Пізніше пожежу загасили. "По Дублянах: пожежу в університеті ліквідовано. Без жертв", - зазначив Садовий.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Львівщині працює ППО.

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Також в Одесі раніше локалізували пожежі, які спалахнули унаслідок ворожої атаки.

Нагадаємо, що раніше у Миколаєві сталися прильоти.