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У Дублянах уламки "шахеда" влучили у гуртожиток: зайнявся дах

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Дублянах уламки "шахеда" влучили у гуртожиток: зайнявся дах

На місці події працюють представники ДСНС / Фото: pixabay.com

Ворог продовжує завдати збитків українським містам.

У ніч проти 1 січня 2024 року ворог безпілотниками атакував Львівщину. 

Зафіксували падіння уламків «шахеда» у Дублянах.

"Горить дах гуртожитку. На місці працюють пожежники", - заявив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. 

"Відбій повітряної тривоги у Львівській області. Більше інформації – згодом", - пізніше додав він. 

"Також зафіксували падіння уламків «шахеда» в Дублянах. Горить дах гуртожитку. На місці працюють пожежники. Про потерпілих поки невідомо", - зауважив мер Львова Андрій Садовий. 

Пізніше пожежу загасили. "По Дублянах: пожежу в університеті ліквідовано. Без жертв", - зазначив Садовий. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Львівщині працює ППО

Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укриттях. 

Також в Одесі раніше локалізували пожежі, які спалахнули унаслідок ворожої атаки

Нагадаємо, що раніше у Миколаєві сталися прильоти

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Дата публікації
Перегляди
991
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