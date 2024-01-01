Удар дронами по Львовщине: последствия "прилетов" — фото

Оккупационные войска РФ в ночь на 1 января атаковали беспилотниками Львов и Дубляны. В результате падения обломков дронов произошло разрушение и возгорание зданий.

Во Львове обломки дрона попали в музей Шухевича – вспыхнул пожар.

В Дублянах обломки "Шахеда" попали в общежитие — загорелась крыша здания.

На местах попаданий работают подразделения ГСЧС. Возгорание уже ликвидировано. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Последствия атаки РФ дронами во Львовской области 1 января

Последствия атаки РФ дронами во Львовской области 1 января

Последствия атаки РФ дронами во Львовской области 1 января

Последствия атаки РФ дронами во Львовской области 1 января

Последствия атаки РФ дронами во Львовской области 1 января

Напомним, в ночь на 1 января Днепр и область атаковали дроны — какие последствия "прилетов" (фото).

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