Удар дронами по Львовщине: последствия "прилетов" — фото

Враг атаковал Львов и область беспилотниками.
Оккупационные войска РФ в ночь на 1 января атаковали беспилотниками Львов и Дубляны. В результате падения обломков дронов произошло разрушение и возгорание зданий.
Во Львове обломки дрона попали в музей Шухевича – вспыхнул пожар.
В Дублянах обломки "Шахеда" попали в общежитие — загорелась крыша здания.
На местах попаданий работают подразделения ГСЧС. Возгорание уже ликвидировано. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 1 января Днепр и область атаковали дроны — какие последствия "прилетов" (фото).
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