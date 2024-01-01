Категория
Львов
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Удар дронами по Львовщине: последствия "прилетов" — фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1467
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Удар дронами по Львовщине: последствия "прилетов" — фото

Пожар во Львовской области после удара дронов / Фото: ГСЧС во Львовской области

Враг атаковал Львов и область беспилотниками.

Оккупационные войска РФ в ночь на 1 января атаковали беспилотниками Львов и Дубляны. В результате падения обломков дронов произошло разрушение и возгорание зданий.

Во Львове обломки дрона попали в музей Шухевича – вспыхнул пожар.

В Дублянах обломки "Шахеда" попали в общежитие — загорелась крыша здания.

На местах попаданий работают подразделения ГСЧС. Возгорание уже ликвидировано. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Последствия атаки РФ дронами во Львовской области 1 января / ©
Последствия атаки РФ дронами во Львовской области 1 января
Последствия атаки РФ дронами во Львовской области 1 января / ©
Последствия атаки РФ дронами во Львовской области 1 января
Последствия атаки РФ дронами во Львовской области 1 января / ©
Последствия атаки РФ дронами во Львовской области 1 января
Последствия атаки РФ дронами во Львовской области 1 января / ©
Последствия атаки РФ дронами во Львовской области 1 января
Последствия атаки РФ дронами во Львовской области 1 января / ©
Последствия атаки РФ дронами во Львовской области 1 января

Напомним, в ночь на 1 января Днепр и область атаковали дроны — какие последствия "прилетов" (фото).

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1467
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация