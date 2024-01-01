Категорія
Львів
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Львові уламки дрона влучили в музей Шухевича: спалахнула пожежа

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1263
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Львові уламки дрона влучили в музей Шухевича: спалахнула пожежа

Роман Шухевич загинув у Білогорщі. / Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Ворог продовжує атакувати українські міста.

Ворог завдав удару по Білогорщі - місцевості у Львові. 

Про це інформує очільник Львівської ОВА Максим Козицький. 

"Білогорща. Пожежа у музеї Шухевича. Попередня причина: уламки ворожого безпілотника. На місце виїхали представники ДСНС", - йдеться у повідомленні. 

"На Білогорщі попередньо без постраждалих. Пожежу продовжують гасити. Щойно у Львові знову було гучно. Залишайтеся в укриттях. Небезпека ще висока", - додав пізніше Максим Козицький. 

"У Львові - вибухи! Уламки ворожого безпілотника потрапили в цивільний об'єкт. На місці вже є пожежники. Не нехтуйте тривогою". - додав пізніше мер Львова Андрій Садовий. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Львівщині працює ППО

Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укриттях. 

Також в Одесі раніше локалізували пожежі, які спалахнули унаслідок ворожої атаки

Нагадаємо, що раніше у Миколаєві сталися прильоти

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1263
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація