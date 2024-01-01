У Львові уламки дрона влучили в музей Шухевича: спалахнула пожежа

Ворог завдав удару по Білогорщі - місцевості у Львові.

Про це інформує очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Білогорща. Пожежа у музеї Шухевича. Попередня причина: уламки ворожого безпілотника. На місце виїхали представники ДСНС", - йдеться у повідомленні.

"На Білогорщі попередньо без постраждалих. Пожежу продовжують гасити. Щойно у Львові знову було гучно. Залишайтеся в укриттях. Небезпека ще висока", - додав пізніше Максим Козицький.

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"У Львові - вибухи! Уламки ворожого безпілотника потрапили в цивільний об'єкт. На місці вже є пожежники. Не нехтуйте тривогою". - додав пізніше мер Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Львівщині працює ППО.

Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укриттях.

Також в Одесі раніше локалізували пожежі, які спалахнули унаслідок ворожої атаки.

Нагадаємо, що раніше у Миколаєві сталися прильоти.

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