У Львові знову пролунало три потужні вибухи: Садовий повідомив про новий ракетний удар

У Львові знову пролунало три потужні вибухи: Садовий повідомив про новий ракетний удар

Міська влада закликає не поширювати жодних фото чи відео.

Близько 19:00 у Львові знову прогриміли вибухи. Місто зазнало ракетного удару.

Про це повідомив мер Андрій Садовий.

"Ще один ракетний удар по Львову. Оновлюємо інформацію", – написав він.

"О 18:55 сталося ще три потужні вибухи. Повітряна тривога зберігається! Залишайтесь в укриттях, зберігайте спокій. Не розповсюджуйте жодної інформації, фото чи відео до офіційних повідомлень", ­– повідомив голова області Максим Козицький.

Нагадаємо, 26 березня кількома годинами раніше у Львові пролунали три вибухи: влада повідомила про ракетні удари. Наразі відомо про близько п’ятьох постраждалих.

Внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постраждала.