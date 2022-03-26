У Львові знову пролунало три потужні вибухи: Садовий повідомив про новий ракетний удар

Міська влада закликає не поширювати жодних фото чи відео.
Близько 19:00 у Львові знову прогриміли вибухи. Місто зазнало ракетного удару.
Про це повідомив мер Андрій Садовий.
"Ще один ракетний удар по Львову. Оновлюємо інформацію", – написав він.
"О 18:55 сталося ще три потужні вибухи. Повітряна тривога зберігається! Залишайтесь в укриттях, зберігайте спокій. Не розповсюджуйте жодної інформації, фото чи відео до офіційних повідомлень", – повідомив голова області Максим Козицький.
Нагадаємо, 26 березня кількома годинами раніше у Львові пролунали три вибухи: влада повідомила про ракетні удари. Наразі відомо про близько п’ятьох постраждалих.
Внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постраждала.
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