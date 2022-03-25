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На Львівщині потяг зіткнувся з мікроавтобусом

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На Львівщині потяг зіткнувся з мікроавтобусом

"Укрзалізниця"

Потяг в'їхав в автомобіль на переїзді.

На Львівщині на переїзді потяг в'їхав у мікроавтобус. Постраждалих серед пасажирів транспортного засобу та співробітників залізниці немає.

Про це повідомляє "Укрзалізниця". 

"Через зіткнення з автомобілем на залізничному переїзді на дільниці Оброшин-Львів та слідчі дії на місці поїзд 46/45 Ужгород-Краматорськ прямує із затримкою півтори години", - йдеться у повідомленні. 

Мікроавтобус перевозив гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів на 25 березня.

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