На Львівщині потяг зіткнувся з мікроавтобусом

Потяг в'їхав в автомобіль на переїзді.
На Львівщині на переїзді потяг в'їхав у мікроавтобус. Постраждалих серед пасажирів транспортного засобу та співробітників залізниці немає.
Про це повідомляє "Укрзалізниця".
"Через зіткнення з автомобілем на залізничному переїзді на дільниці Оброшин-Львів та слідчі дії на місці поїзд 46/45 Ужгород-Краматорськ прямує із затримкою півтори години", - йдеться у повідомленні.
Мікроавтобус перевозив гуманітарну допомогу.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів на 25 березня.
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