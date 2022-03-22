Львівська область отримала першу тарілку Starlink

Високошвидкісний Інтернет будуть мати певні важливі об‘єкти регіону.

Львівська область отримала першу супутникову тарілку Starlink компанії SpaceX американського мільярдера Ілона Маска.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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“Доступ до високошвидкісного Інтернету матимуть певні важливі об‘єкти на Львівщині. Дякую Ілону Маску та Міністерству цифрової трансформації України”, - йдеться у повідомленні очільника області.

Як повідомлялося, 28 лютого Ілон Маск відправив до України першу партію систем супутникового Інтернету - обладнання Starlink. Сталося це після звернення очільника Мінцифри Михайла Федорова. Друга партія станцій Starlink прибула 9 березня.

Starlink надає доступ до Інтернету через мережу супутників. Перші два демосупутники Starlink були запущені ще 2018 року, а вже 2022 року запрацювала бета-версія системи. На сьогодні Starlink використовують понад 145 000 користувачів в усьому світі.

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