Безпілотник здійснював знімання в одному з населених пунктів, фото / Яворівська міська рада

У Яворівському районі на Львівщині збили підозрілий дрон: фото

У Яворівському районі на Львівщині збили підозрілий дрон: фото

Безпілотник виявив місцевий житель.

У Яворівській громаді Львівської області правоохоронці збили підозрілий дрон. Його у небі помітив місцевий мешканець і зателефонував на "гарячу лінію" Яворівської міської ради.

"Надійшло звернення про підозрілий дрон, що здійснював зйомку в одному із населених пунктів громади. Завдяки злагодженій роботі оперативної групи реагування, яка створена при Яворівській міській раді, безпілотний літальний апарат було ліквідовано", - повідомили сьогодні, 23 березня, у Яворівській міській раді.

Зараз правоохоронці проводять слідчі дії за цим фактом.

Безпілотник здійснював знімання в одному з населених пунктів, фото / Яворівська міська рада

Нагадаємо, 13 березня російські окупанти обстріляли Міжнародний центр миротворчості та безпеки, що розташований у Яворівському районі. Внаслідок ракетних ударів загинули 35 людей, ще 134 з різним ступенем ураження були госпіталізовані до шпиталю.