Заплатили за підробку по $4 тис.: на кордоні з Польщею затримали 4 українців з фальшивими документами

Троє мешканців Чернігівщини та один житель Харківщини намагалися незаконно виїхати до Польщі.

На українсько-польському кордоні у пункті пропуску "Краковець-Корчова" викрили чотирьох українців, які намагались виїхати з України з підробленими документами.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

Усі затримані - чоловіки призовного віку, троє з них - мешканці Чернігівської області, віком 41 рік та двоє 26-річних. Четвертий затриманий - 46-річний житель Харківщини.

Як встановили правоохоронці, підроблені документи мешканцям Чернігівщини та Харківщини передав 30-річний мешканець Волинської області, а до їх виготовлення причетний 21-річний львів’янин. За цю "послугу" кожен з чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон, передав зловмисникам 4 тисячі доларів.

"Під час проведення обшуків поліцейські виявили та вилучили у зловмисників бланки документів, оргтехніку, за допомогою якої вони їх виготовляли, кошти, виручені від незаконної діяльності, а також інші речові докази", - повідомили в поліції.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.5 ст.27 ч.1, ч.4 ст.358 (Пособництво у підроблені та використання підробленого документа) Кримінального кодексу України та за ч.3 ст.358 (Повторне підроблення документів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статті – до пяти років позбавлення волі.

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