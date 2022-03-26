Во Львове снова прогремели три мощных взрыва: Садовый сообщил о новом ракетном ударе

Во Львове снова прогремели три мощных взрыва: Садовый сообщил о новом ракетном ударе

Городские власти призывают не распространять никаких фото или видео.

Около 19:00 во Львове снова прогремели взрывы. Город подвергся ракетному удару.

Об этом сообщил мэр Андрей Садовый.

"Еще один ракетный удар по Львову. Обновляем информацию", – написал он.

"В 18:55 произошло еще три мощных взрыва. Воздушная тревога сохраняется! Оставайтесь в укрытиях, сохраняйте спокойствие. Не распространяйте никакой информации, фото или видео до официальных сообщений", – сообщил глава области Максим Козицкий.

Напомним, 26 марта несколькими часами ранее во Львове раздались три взрыва: власти сообщили о ракетных ударах. Пока известно о пяти пострадавших.

В результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилищная инфраструктура не пострадала.