У Львові залізничник через "патріотизм" показував переміщення військової техніки: як його покарали

У Львові судили працівника "Укрзалізниці", який кілька разів скидав знайому дані про пересування військової техніки. На суді він заявив, що хотів таким чином показати, що "Україна продовжує боротьбу".

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду міста Львова.

За даними суду, чоловік тричі - у травні, серпні та грудні 2023 року фотографував переміщення військової техніки через одну із залізничних станцій. Ці світлини він переслав знайомому через WhatsApp.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що від перших днів війни спілкується зі своїм знайомим, який мешкає у Польщі.

"Він дійсно зробив фото техніки, яка переміщалась по залізниці, і відправив йому, але без будь якого умислу проти держави та спричинення шкоди цій техніці, а лише показати, що Україна бореться проти ворога", - йдеться у поясненні.

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст.114-2 КК України та засудив до 3 років іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, українець майже рік воював за Росію, але заблукав і потрапив у полон ЗСУ.

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