Масований удар по Львівській області: скільки ракет і дронів збила ППО

На світанку 8 травня російські війська завдали потужних ракетних ударів по Львівській області. Сили ППО збили 8 повітряних цілей.

Про це повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"За попередньою інформацією, цієї ночі на Львівщину залетіли 12 ворожих ракет. Із них вісім - воїни ПвК "Захід" та мобільні вогневі групи збили", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 8 травня РФ вдарила по Львівській області "Кинджалами". Атаковано два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Червоноградському та Стрийському районах.

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