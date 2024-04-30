Мобілізація по-львівськи: найгучніші скандали, які облетіли всю країну

Мережу регулярно облітають відео з силовими методами ТЦК, комусь крутять руки, когось затягують в авто, люди певнять - представники військкоматів “пакують” усіх підряд й постійно скаржаться на свавілля ТЦК. Втім, чи помітили ви, що найбільше скандалів випливає саме з Львівщини?

Чому так і які найгучніші скандали з цього регіону облетіли всю країну - дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Цей скандал облетів всю країну

Цей інцидент набув розголосу 19 вересня 2023 року, коли один із потерпілих опублікував відео у соцмережах. Як з’ясувалося, чоловіків тиждень утримували у приміщенні, аби змусити пройти медичну комісію. Автор відео стверджував, що на відео працівник ТЦК, а все це відбувалося у Самборі, що на Львівщині. Згодом сам побитий записав відео, де просив про порятунок.

Але тоді на захист військкомів стали військові. Вони пояснили, що ця історія вирвана з контексту, а чоловіки на відео - намагалися втекти за кордон, але були затримані й доставлені до ТЦК. Тож військкоми, мовляв, могли просто не стриматися.

За кілька днів до цього скандалу, 17 вересня 2023 року, Мережею поширилося відео, на якому у Львові співробітники військкомату побили та намагалися затримати чоловіка.

Що сказали в обласному ТЦК?

Хлопця відпустили через крики перехожих. Через цей інцидент керівництвом Львівського обласного ТЦК та СП теж було призначено службову перевірку. Водночас в поліції ТСН юей заявили, що тоді із заявами про скоєння правопорушення до них ніхто не звертався. Але 21 листопада знову трапився скандал.

Врешті чоловіка всадили силоміць до автівки, а жінку, яка намагалася втрутитися в ситуацію, ймовірно працівники ТЦК відштовхнули.

Затягнули в бус

У Львівському обласному ТЦК теж тоді знову заявили, що проведуть перевірку. І так по колу. Львів’яни регулярно засипають соцмережі дописом з відео, розповідаючи про силові методи мобілізації. ось ще одне відео, тоді автори відео стверджували, що посеред вулиці чоловіки у формі затягнули силоміць цивільного у бус.

Варто додати, що тоді у Львівському обласному ТЦК в коментарі для ТСН.ua висловили припущення, мовляв, може виявитись, що на відео все ж таки не представники територіального центру комплектування, а іншої служби. Водночас військові наголосили: якщо виявиться, що це були саме представники ТЦК, то будуть розбиратися. В іншому випадку, теж у Львові, влаштували цілу погоню, чи то грали у квача, або ж хотіли перевірити чоловіка на придатність, припускають користувачі в Мережі.

Що каже затриманий хлопець?

Втікача таки зловили й погрузили в бус, пишуть львів'яни й додають як доказ відео. А вже згодом у Мережі з’являються пояснення цього самого хлопця. Після того, як він таки потрапив до ТЦК, його дані перевірили та відпустили. Сам чоловік повідомив, що претензій до працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки не має.

Ще одне скандальне відео із працівниками ТЦК випливало і на початку листопада. Перехожі зафільмували, як ввечері військкоми заштовхали хлопця в намиста і намагалися перешкодити відеозйомці.

Мобілізація священника

Скандалили і зі священником. Тоді в Мережу потрапило відео, на якому чоловік у формі хапав за горло і погрожував “завантажити як собаку” місцевого ксьондза, якщо той не з’явиться до ТЦК. Так повістку виписували священнику Української греко-католицької церкви на Львівщині.

Інцидент трапився у Стрийському районі Львівської області. Як усе відбувалося зафільмувала на камеру донька священника. Йому таки виписали повістку до ТЦК на 9 ранку 15 грудня, а якщо той не з'явиться, то чоловік у формі обіцяв, що на війну забере родичів ксьондза: сина і зятя.

Пояснення обласного військкомату

Відео миттєво розлетілося соцмережами й дійшло до обласної влади. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький вимагав від ТЦК пояснень. Львівський ТЦК та СП теж відреагував на скандал, там зазначили, що дії їхніх працівників були правомірними, а священнику погрожував цивільний у військовій формі.

Ба більше, там додали, що повістка цьому священнику насправді була виписана заздалегідь. 7 березня вже 2024 року, у Львові стався черговий скандал з ТЦК. На вулиці Тракт Глинянський чоловіка, який на зупинці чекав на громадський транспорт, силоміць заштовхали в бус чоловіки у військовій формі.

І знову перевірка

На інцидент зреагували в обласному військкоматі і підтвердили, що учасниками події були їхні працівники, які здійснюють оповіщення. За цим фактом призначили службову перевірку. Але зазначили, що конфлікт спровокував сам перехожий.

Однак, попередньо встановлено, що особа, яка підлягала оповіщенню, провокувала своїми діями і нецензурно висловлювалася про військовослужбовців, які були задіяні в оповіщенні.

Скандальна мобілізація волонтера

З найсвіжішого - з кулаками та криками на Львівщині мобілізували волонтера. Про скандал повідомили представники громадської організації, кажуть це трапилося в ніч проти 26 квітня. Волонтери виклали відео у Мережу й написали, що нібито у Львівській області – неподалік кордону з Польщею – працівники ТЦК зупинили автівку волонтера ГО “Порятунок тварин Харків”, відібрали в нього паспорт і “закрили” в приміщенні військкомату.

Але й на цьому скандал не вщух, активісти кажуть, що їхній волонтер від проходження ВЛК відмовився, втім, йому довелося пройти комісію, на якій його визнали придатним. У Львівському ТЦК теж не змовчали, там заявили, що поведінку своїх працівників засуджують та розпочали службову перевірку, мобілізацію чоловіка визнали, втім зазначили, що жінки самі спровокували конфлікт такого масштабу.

Мобілізували лікарів дорогою до роботи

А 30 квітня країну сколихнув новий скандал зі Львова. У мережі поширили інформацію про те, що нібито працівники ТЦК затримали медичних фізиків Першого медичного обʼєднання Львова, й зазначають, що ці дії призвели до того, що робота центру просто зупинилася", бо медпрацівників перехопили, коли вони йшли на роботу. Про це пише зокрема місцевий телеграм-канал Львівич.

"100 онкохворих людей не можуть проходити опромінення через дії ТЦК", - зазначають читачі.

Також отримав повідомлення від читачів, рідні яких лікуються від онкології у цьому центрі. Ситуація досить неприємна і потребує негайного вирішення".

Що кажуть у Львівському ТЦК?

У Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки в коментарі "Еспресо.Захід" прокоментували інцидент.

"Так, двох медичних фізиків Першого медичного обʼєднання Львова запросили в ТЦК. Перевірили дані і виявили, що перебувають на обліку в іншому ТЦК. Вручили повістки по місцю реєстрації, згідно з чинним законодавством".

ТЦК будуть на блокпостах?

Водночас у працівників ТЦК Львівщини розширилися повноваження. Представники терцентрів комплектування і соцпідтримки отримали право поряд з правоохоронцями чергувати блокпостах Львівщини. Відповідне рішення днями ухвалила Рада оборони області.

Додамо, новий інцидент шокував Україну. І йдеться знову про Львівський ТЦК.

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