На Львівщині стався вибух у пункті приймання металобрухту: є загиблі

Поліція відкрила справу за статтею про недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів.

У Яворівському районі Львівській області стався вибух у пункті приймання металобрухту під час зважування металу, внаслідок чого двоє людей загинули, ще одна людина була поранена.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції Львівської області.

За попередніми даними правоохоронців, 24 квітня 58-річна мешканка одного з сіл Яворівського району разом зі своїм 54-річним сусідом привезли металеві предмети до пункту приймання металобрухту в селі Старий Яр. Під час зважування металу прогримів вибух.

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Внаслідок вибуху на місці події загинули чоловік, який привіз брухт, та 42-річна власниця пункту приймання — місцева жителька. Інша жінка, яка привезла брухт разом із сусідом, зазнала численних травм і зараз перебуває у лікарні.

На місці події працюють слідчі, спеціалісти-вибухотехніки та криміналісти поліції. Правоохоронці проводять огляди, встановлюють обставини події, а також причину вибуху.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за статтею про недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів.

До слова, 24 квітня на парковці в Миколаєві пролунали два вибухи, внаслідок яких загинули двоє військових, ще двоє дістали поранень, а також постраждали пʼятеро рятувальників.

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