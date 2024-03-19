У Львові жінка народила 105-го онука для бабусі

46-річна мешканка Львова народила свою сьому дитину. Зараз її мамі 87 років і це – її 105-й онук.

У Львові жінка народила сьому дитину – хлопчик став 105-м онуком для своєї бабусі.

Про це повідомляє Львівський обласний клінічний перинатальний центр.

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46-річна мешканка Львова народила свою сьому дитину. Породілля розповіла, що вона родом з Рівненщини. В її родині було багато дітей. Вона сама – десята дитина з тринадцяти. Зараз її мамі 87 років і це – її 105-й онук.

"Пологи у жінки були природні, дитина народилася на 40 тижні вагітності з масою тіла 3460 г і зростом 55 см. Зустрічати з пологового маленького Павла з мамою приїхали тато та усі шестеро старших дітей – три братики й три сестрички", – йшлося в повідомленні медзакладу.

У Львові жінка народила сьому дитину і 105-го онука для своєї мами

Нагадаємо, що у північних районах Рівненщині багатодітні сім'ї, що виховують по 10-15 дітей, є цілком звичними.

Рекордсменкою стала Світлана Ковалевич з села Глинне, яка у 45 років народила чоловікові 19 дитину. Найстаршому синові на той момент було вже 29 років, а найменшому - 2 рочки. Крім того, на момент пологів вона вже мала 13 онуків. У 2023 році у пані Світлани з чоловіком було уже 24 онуків.

У лютомк минулого року 43-річна жителька Рівненщини народила свою 18 дитину.

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