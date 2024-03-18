Викрадення працівниками ТЦК волонтера у Львові: у військкоматі прокоментували

У військкоматі наголосили, що працівники ТЦК та СП, які зображені на відео, мають бойовий досвід, численні поранення та державні нагороди.

У Львівському ТЦК та СП заявляють, що львівський волонтер Кирило Таран "спровокував конфлікт" із працівниками Шевченківського РТЦК та СП.

Відповідну заяву Львівський обласний ТЦК та СП оприлюднив на 3-й день після інциденту на сторінці у фейсбуці.

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Там зазначили, що, відповідно до наказу начальника Львівської обласної військової адміністрації №1 від 17 листопада 2023 року "Про перевірку документів", цивільна особа не виконала законних вимог військовослужбовців та не пред'явила військово-облікових документів представникам ТЦК та СП.

"Громадянин представників ТЦК провокував на конфлікт. Як з'ясувалося пізніше, він не уточнював свої військово-облікові дані. Під час зміни місця проживання у 7 денний термін не став на облік у ТЦК та СП за новим місцем проживання. Водночас відмовився від проходження ВЛК", - стверджують у військкоматі.

Також у військкоматі наголосили, що працівники ТЦК та СП, які зображені на відео, мають бойовий досвід, численні поранення та державні нагороди. Усі вони були переведені в ТЦК та СП за станом здоров'я.

"Ми поважаємо та дякуємо кожному українцю, які підтримують ЗСУ та наближають нашу спільну перемогу. Водночас, це не дає права принижувати честь та гідність бійців, що втратили своє здоров'я на захисті України. Усі громадяни, які є військовозобов’язаними мають оновити свої дані і при наявності причин на отримання відстрочки надати відповідні документи до свого ТЦК та СП", - підсумували в обласному ТЦК.

За цим фактом проводиться перевірка та будуть прийняті усі необхідні заходи.

Нагадаємо, пізно ввечері 15 березня у Львові посеред вулиці працівники ТЦК та СП нібито викрали куратора в "ДрукАрмії" та волонтера Кирила Тарана. Про це заявила його дружина, яка опублікувала відео затримання та викрадення.

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