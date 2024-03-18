На Львівщині 52-річна "наречена" хотіла заробити на ухилянтові: як її покарають

У Львівській області 52-річна місцева мешканка допомогала ухилянтам незаконно перетинати кордон.

Про це передає поліція Львівської області.

Жінка має інвалідність ІІ групи. Вона уклала фіктивний шлюб з ухилянтом і у такий спосіб сприяла йому в уникненні мобілізації та організувала можливість виїхати за кордон як особі, котра супроводжує дружину з інвалідністю. Правоохоронці затримали жінку під час одержання нею 5 тисяч доларів США. Ще 5 тисяч вона мала отримати безпосередньо після перетину держкордону.

Вилучені кошти

Також встановлено, що за грошову винагороду від семи до десяти тисяч доларів США підозрювана, жителька Львівщини підшуковувала військовозобов’язаних чоловіків, які мали намір незаконно виїхати за кордон та організовувала їм фіктивні шлюби з жінками, які мали інвалідність

За даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, жінка родом із Самбора.

Наразі їй обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Жінці загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років. Крім цього, перевіряється причетність до злочину інших осіб.