Во Львове женщина родила 105-го внука для бабушки

46-летняя жительница Львова родила своего седьмого ребенка. Сейчас ее маме 87 лет и это ее 105-й внук.

Во Львове женщина родила седьмого ребенка – мальчик стал 105 внуком для своей бабушки.

Об этом сообщает Львовский областной клинический перинатальный центр.

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46-летняя жительница Львова родила своего седьмого ребенка. Роженица рассказала, что она родом из Ровенщины. В ее семье было много детей. Она сама – десятый ребенок из тринадцати. Сейчас ее маме 87 лет и это ее 105-й внук.

"Роды у женщины были естественные, ребенок родился на 40 неделе беременности с массой тела 3460 г и ростом 55 см. Встречать с родильного маленького Павла с мамой приехали папа и все шестеро старших детей — три братика и три сестренки", — говорилось в сообщении медзаведения.

Во Львове женщина родила седьмого ребенка и 105 внука для своей мамы

Напомним, что в северных районах Ровенской области многодетные семьи, воспитывающие по 10-15 детей, вполне привычны.

Рекордсменкой стала Светлана Ковалевич из села Глинное, которая в 45 лет родила 19 детей. Самому старшему сыну на тот момент было уже 29 лет, а самому маленькому – 2 годика. Кроме того, к моменту родов она уже имела 13 внуков. В 2023 году у Светланы с мужем было уже 24 внуков.

В феврале прошлого года 43-летняя жительница Ровенщины родила своего 18 ребенка.

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