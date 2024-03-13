У Львові виходили немовля, яке народилося із вагою 570 грамів

У Львівському обласному клінічному перинатальному центрі виходили немовля, яке народилося на 25 тижні вагітності з екстремально низькою масою тіла - 570 грамів.

Про це повідомляє на сторінці медичного закладу.

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Немовля провело у Центрі 110 днів. Одразу після народження дівчинку госпіталізували до відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених, де вона провела 50 днів. Дитина спершу була на штучній вентиляції легень, пізніше - отримувала респіраторну підтримку через високопотокові канюлі.

"Єві проводили замісну терапію сурфактантом, антибактеріальну терапію та парентеральне харчування. Також з перших днів життя крихітка отримувала донорське молоко з банку грудного молока. Коли стан дитини стабілізували, її перевели на другий етап виходжування. Тут Єва пробула ще 60 днів, впродовж яких отримувала тривалу респіраторну підтримку, інгаляційну та інфузійну терапію, дівчинці провели корекцію ретинопатії методом лазерної коагуляції сітківки, також декілька курсів масажу, baby-SPA", - розповіли у центрі.

Додому дівчинку виписали з масою тіла 2500 г і зростом 42 см.

Нагадаємо, на Хмельниччині після 16 годин тяжких пологів померло немовля.

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