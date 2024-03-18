У Львові лікарі врятували батька десяти дітей: зворушлива історія (фото)

У Львові медики лікарні Святого Пантелеймона врятували батька десяти дітей від смертельної недуги. 53-річний Сергій Кривко. Родом він з Дніпропетровська, доправили до лікарні із сепсисом та у важкому стані. Він мав мінімальні шанси на одуження.

Про це повідомляє перше медоб’єднання Львова.

"Останні 10 років чоловік із родиною проживає неподалік Львова – у Дублянах. Він – багатодітний батько-вихователь у дитячому будинку сімейного типу. З дружиною вони завжди мріяли про велику родину. Але дати життя змогли лише одному сину. І у 2008 році взяли під опіку першу прийомну дитину. Нині у них – таких десятеро. Хвороба застала Сергія зненацька. Сім місяців тому у нього підвищилась температура та злегка почав боліт живіт. Тоді чоловік думав, що це простуда. Тому не звернувся до лікаря, та за місяць у важкому стані поступив у Лікарню Святого Пантелеймона", - розповіли лікарі.

Після обстеження лікарі повідомили, що у нього розірвалась товста кишка, а в самій черевній порожнині сформувався запальний пухлиноподібний утвір, який пошкодив товсту, тонку кишки та сечовий міхур. Через тривалий запальний інфекційний процес наступило змертвіння частини цих органів та важке ускладнення - сепсис. Аби не допустити появи септичного шоку, хірурги вирішили невідкладно оперувати пацієнта.

"В ході втручання ми були вимушені видалити фрагмент товстої, тонкої кишок та фрагмент сечового міхура. Тоді вивели дві стоми на живіт - штучні отвори для виведення вмісту кишечника", - розповідає Гнат Герич, завідувач відділення №1 Центру хірургії та онкохірургії.

Після операції організм пацієнта продовжував боротьбу з інфекцією. Уже за дві доби стан пацієнта стабілізувався і його перевели з реанімації у хірургічну палату, на 14-ту добу – виписали додому.

Після пів року Сергій приїхав до лікарів, аби ті виконали останнє планове втручання й забрали стоми для відновлення функціонування травного каналу.

Зараз на багатодітного батька чекає тривала реабілітація вдома. Понад усе чоловік мріє повернути свої сили, аби допомагати дружині й надалі дбати про усіх своїх десятьох дітей.

Пацієнт львівської лікарні Сергій Кривко / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Пацієнт львівської лікарні Сергій Кривко / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Пацієнт львівської лікарні Сергій Кривко / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Пацієнт львівської лікарні Сергій Кривко / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Пацієнт львівської лікарні Сергій Кривко / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Пацієнт львівської лікарні Сергій Кривко / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Пацієнт львівської лікарні Сергій Кривко / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Пацієнт львівської лікарні Сергій Кривко / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

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