У Львові заборонили продаж алкоголю: деталі

Заборона діє від 18:00 до 12:00 години дня.

Від сьогодні, 28 лютого, у Львові заборонений продаж алкоголю у магазинах та закладах громадського харчування від 18:00 до 12:00 години дня.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий на своєму каналі в Telegram.

"Звертаю особливу увагу підприємців та торгових мереж – в умовах воєнного стану важлива максимальна зібраність та концентрація кожного. Вже підписав відповідне розпорядження. Тому прошу неухильно його дотримуватись", - зазначив він.

Також мер пояснив, чому у місті ввели не повну заборону на продаж спиртних напитків.

"Є ризик, що у такому випадку запрацює тіньовий ринок, який ми не зможемо контролювати. Безпека – найперший пріоритет", - зазначив Садовий.

Нагадаємо, у Яворівському районі на Львівщині, де розташований військовий полігон, заборонили продаж алкоголю.

Раніше алкоголь заборонили продавати в Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях. Також аналогічне рішення ухавлили у Луцьку та Шацьку, що у Волинській області і в місті Охтирка на Сумщині.