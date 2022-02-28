Блокпости та патрулювання: Садовий розповів про ситуацію у Львові

Блокпости та патрулювання: Садовий розповів про ситуацію у Львові

Всі служби Львова надалі працюють у звичному режимі.

У Львові станом на 28 лютого ситуація спокійна. Місто цілодобово патрулюють місцеві жителі спільно з поліцією.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Понад 3 тисячі львів’ян патрулюють місто. Ніч минула спокійно. Мешканці активно допомагають правоохоронцям та цілодобово проводять патрулювання спільно з поліцією та силами тероборони. Нагадаємо, якщо ви готові охороняти наше місто, звертайтеся у найближчу районну адміністрацію Львова. Зараз на блокпостах великі черги на в’їзд у місто. Працюємо над тим, аби підсилити наші пости та допомогти поліцейським з перевіркою авто, щоб пришвидшити проїзд", - йдеться у повідомленні.

Всі служби Львова надалі працюють у звичному режимі. Через опади вночі на вулицях міста працювала снігоприбиральна техніка.

Громадський транспорт теж продовжує роботу: 98 трамваїв та тролейбусів, 129 автобусів курсують містом. Перебоїв з постачанням води, світла та газу не має.