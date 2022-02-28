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Блокпости та патрулювання: Садовий розповів про ситуацію у Львові

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Блокпости та патрулювання: Садовий розповів про ситуацію у Львові

ТСН

Всі служби Львова надалі працюють у звичному режимі.

У Львові станом на 28 лютого ситуація спокійна. Місто цілодобово патрулюють місцеві жителі спільно з поліцією. 

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. 

"Понад 3 тисячі львів’ян патрулюють місто. Ніч минула спокійно. Мешканці активно допомагають правоохоронцям та цілодобово проводять патрулювання спільно з поліцією та силами тероборони. Нагадаємо, якщо ви готові охороняти наше місто, звертайтеся у найближчу районну адміністрацію Львова. Зараз на блокпостах великі черги на в’їзд у місто. Працюємо над тим, аби підсилити наші пости та допомогти поліцейським з перевіркою авто, щоб пришвидшити проїзд", - йдеться у повідомленні. 

Всі служби Львова надалі працюють у звичному режимі. Через опади вночі на вулицях міста працювала снігоприбиральна техніка.

Громадський транспорт теж продовжує роботу: 98 трамваїв та тролейбусів, 129 автобусів курсують містом. Перебоїв з постачанням води, світла та газу не має.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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