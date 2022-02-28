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Захищають окупантів та ходять біля стратегічних об'єктів: у Львові зловили багато диверсантів (фото)

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Захищають окупантів та ходять біля стратегічних об'єктів: у Львові зловили багато диверсантів (фото)

Підозрілих осіб негайно затримують.

У Львові виявили велику кількість диверсантів, які заїхали, як з інших регіонів, так із території окупованого Криму. 

Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області. 

  • Патрульні виявили на одній із вулиць Львова підозрілого чоловіка. Під час перевірки особистих речей, у нього виявили відео однієї із військових частин. Далі розмова з ним продовжилася у відділі поліції.
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  • Ще одну особу виявили в районі стратегічного об'єкту. Щойно побачивши поліцейських він почав видавати з себе людину з інвалідністю. Потім спробував схопити зброю патрульних. Чоловік приїхав з північного сходу країни кілька днів тому. Особу доставили у відділок поліції.
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  • Неподалік центру у громадянина виявили штик-ніж від автомата. Чоловіка передали слідчим.
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  • Небайдужі викликали патрульних на підозрілих осіб у хостелі. У матері та сина, які приїхали з Криму маючи свою легенду, виявили карти з позначеними важливими установами міста, щоденні значні перекази грошей, заява з проханням надати російське громадянство та інше. Ще один член родини живе в Росії. Осіб затримали передали відповідним службам.
© www.facebook.com/Патрульна поліція Львівської області
www.facebook.com/Патрульна поліція Львівської області
  • Патрульних викликали небайдужі і повідомили, що квартирант постійно спостерігає за комунальним підприємством міста. Виявилося, що це мешканець Криму. У його мобільному виявили кілька російських номерів. Він висловлювався на захист ворога. У нього виявили креслення різних літальних апаратів. Та гроші, які в Україні не визнаються платіжним засобом.
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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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