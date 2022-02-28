Захищають окупантів та ходять біля стратегічних об'єктів: у Львові зловили багато диверсантів (фото)

Захищають окупантів та ходять біля стратегічних об'єктів: у Львові зловили багато диверсантів (фото)

Підозрілих осіб негайно затримують.

У Львові виявили велику кількість диверсантів, які заїхали, як з інших регіонів, так із території окупованого Криму.

Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

Патрульні виявили на одній із вулиць Львова підозрілого чоловіка. Під час перевірки особистих речей, у нього виявили відео однієї із військових частин. Далі розмова з ним продовжилася у відділі поліції.

Ще одну особу виявили в районі стратегічного об'єкту. Щойно побачивши поліцейських він почав видавати з себе людину з інвалідністю. Потім спробував схопити зброю патрульних. Чоловік приїхав з північного сходу країни кілька днів тому. Особу доставили у відділок поліції.

Неподалік центру у громадянина виявили штик-ніж від автомата. Чоловіка передали слідчим.

Небайдужі викликали патрульних на підозрілих осіб у хостелі. У матері та сина, які приїхали з Криму маючи свою легенду, виявили карти з позначеними важливими установами міста, щоденні значні перекази грошей, заява з проханням надати російське громадянство та інше. Ще один член родини живе в Росії. Осіб затримали передали відповідним службам.

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Патрульних викликали небайдужі і повідомили, що квартирант постійно спостерігає за комунальним підприємством міста. Виявилося, що це мешканець Криму. У його мобільному виявили кілька російських номерів. Він висловлювався на захист ворога. У нього виявили креслення різних літальних апаратів. Та гроші, які в Україні не визнаються платіжним засобом.