Пересидіти – не варіант: голова Львівської ВЦА закликав чоловіків з інших регіонів записуватись до тероборони

Загони тероборони Львівщини станом на сьогодні укомплектовані на 70%.
Голова Львівської ВЦА Максим Козицький звернувся до чоловіків, які приїжджають на Львівщину з міст та сіл, де зараз йдуть бойові дії. Він закликав їх записуватись до тероборони.
Про це він повідомив у Facebook.
"Не соромтесь, записуйтесь у тероборону у нашій області. Виготовляйте «коктейлі Молотова», рийте окопи, ставайте на барикади, долучайтеся до створення блок-постів! Їх в області, до речі, уже понад 60, і завдяки нашим людям вони продовжують рости, як гриби", - написав Козицький.
Голова військово-цивільної адміністрації закликав чоловіків звертатись за телефонами: 15-80 – для тих, хто у Львові, 096 080 69 87 – для тих, хто в області
"До слова, загони тероборони Львівщини станом на сьогодні укомплектовані на 70%. Найактивніше їх розбудовують жителі Львівського району, але і в інших районах робота кипить. Зброєю, боєприпасами та речовим майном усі забезпечені. Зараз відбувається активна фаза тренувань. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці! Так їм і передайте", - наголосив Максим Козицький.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 27
- гелікоптери - 26
- танки - 150
- бойові броньовані машини - 706
- гармати - 50
- ЗРК "Бук" -1
- "Гради" - 4
- автомобільна техніка - 30
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 2
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 4500
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
- У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку: фото та відео
- Наслідки обстрілу Росією житлового будинку в Києві: двоє загиблих та шестеро тяжко поранених (відео)
- Який вигляд має київська багатоповерхівка після нічного ракетного обстрілу: фото, відео
- З'явилися фото ракетних обстрілів у Києві
- Окупанти обстрілюють Чернігів із "градів" - ОДА
- Російські війська обстріляли Харків – вулиці міста вкрили снаряди, що не розірвались