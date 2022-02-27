Пересидіти – не варіант: голова Львівської ВЦА закликав чоловіків з інших регіонів записуватись до тероборони

Пересидіти – не варіант: голова Львівської ВЦА закликав чоловіків з інших регіонів записуватись до тероборони

Загони тероборони Львівщини станом на сьогодні укомплектовані на 70%.

Голова Львівської ВЦА Максим Козицький звернувся до чоловіків, які приїжджають на Львівщину з міст та сіл, де зараз йдуть бойові дії. Він закликав їх записуватись до тероборони.

Про це він повідомив у Facebook.

"Не соромтесь, записуйтесь у тероборону у нашій області. Виготовляйте «коктейлі Молотова», рийте окопи, ставайте на барикади, долучайтеся до створення блок-постів! Їх в області, до речі, уже понад 60, і завдяки нашим людям вони продовжують рости, як гриби", - написав Козицький.

Голова військово-цивільної адміністрації закликав чоловіків звертатись за телефонами: 15-80 – для тих, хто у Львові, 096 080 69 87 – для тих, хто в області

"До слова, загони тероборони Львівщини станом на сьогодні укомплектовані на 70%. Найактивніше їх розбудовують жителі Львівського району, але і в інших районах робота кипить. Зброєю, боєприпасами та речовим майном усі забезпечені. Зараз відбувається активна фаза тренувань. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці! Так їм і передайте", - наголосив Максим Козицький.