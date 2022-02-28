Во Львове запретили продажу алкоголя: детали

Запрет действует с 18:00 до 12:00 часов дня.

С сегодняшнего дня, 28 февраля, во Львове запрещена продажа алкоголя в магазинах и заведениях общественного питания с 18:00 до 12:00 часов дня.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый на своем канале в Telegram.

"Обращаю особое внимание предпринимателей и торговых сетей – в условиях военного положения важна максимальная собранность и концентрация каждого. Уже подписал соответствующее распоряжение. Поэтому прошу неукоснительно его соблюдать", — отметил он.

Также мэр объяснил, почему в городе был введен не полный запрет на продажу спиртных напитков.

"Есть риск, что в таком случае заработает теневой рынок, который мы не сможем контролировать. Безопасность – первый приоритет", — отметил Садовый.

Напомним, в Яворовском районе на Львовщине, где расположен военный полигон, запретили продажу алкоголя.

Раньше алкоголь запретили продавать в Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой областях. Также аналогичное решение было принято в Луцке и Шацке, что в Волынской области и в городе Ахтырка на Сумщине.