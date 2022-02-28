У районі, де розташований Яворівський полігон, заборонили продаж алкоголю

В райдержадміністрації пояснили відповідне рішення.

Від неділі, 27 лютого, в Яворівському районі Львівської області, де, зокрема розташований військовий полігон, заборонили продавати алкоголь. Заборона діє на магазини, кафе, ресторанам, АЗС та інші торгові точки.

Відповідний наказ видав голова Яворівської РДА Ярослав Коминський.

Таке рішення у районній адміністрації пояснили напруженою соціально-психологічною ситуацією серед мешканців району та забезпеченням державної політики щодо обмеження шкідливого впливу алкогольних напоїв та необхідністю попередження вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень.

Нагадаємо, раніше алкоголь заборонили продавати в Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях. Також аналогічне рішення ухавлили у Луцьку та Шацьку, що у Волинській області і в місті Охтирка на Сумщині.

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