У Львові з вікна готелю випала жінка

Жінка загинула на місці від отриманих травм.
Сьогодні, 15 квітня, з шостого поверху готелю "Львів" випала жінка.
Інформацію ZAXID.NET підтвердили у поліції Львівської області.
Тіло загиблої побачили на вулиці Зерновій. Відомо, що жінці було 37 років, вона родом з Червонограда. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії і вирішують питання правової класифікації.
Коментарів щодо версій інциденту немає.
Нагадаємо, в Одесі двоє людей впали з 14 поверху житлового будинку. Від отриманих травм обоє загинули.
А у Запоріжжі 6-річна дитина випала з вікна. Хлопчик грався у квартирі, вибіг на відкритий балкон та випав із 5-го поверху на піддашок під’їзду.
Читайте також: