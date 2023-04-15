У Львові з вікна готелю випала жінка

Жінка загинула на місці від отриманих травм.

Сьогодні, 15 квітня, з шостого поверху готелю "Львів" випала жінка.

Інформацію ZAXID.NET підтвердили у поліції Львівської області.

Тіло загиблої побачили на вулиці Зерновій. Відомо, що жінці було 37 років, вона родом з Червонограда. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії і вирішують питання правової класифікації.

Коментарів щодо версій інциденту немає.

Нагадаємо, в Одесі двоє людей впали з 14 поверху житлового будинку. Від отриманих травм обоє загинули.

А у Запоріжжі 6-річна дитина випала з вікна. Хлопчик грався у квартирі, вибіг на відкритий балкон та випав із 5-го поверху на піддашок під’їзду.

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