Во Львове из окна гостиницы выпала женщина

Женщина погибла на месте от травм.

Сегодня, 15 апреля, с шестого этажа гостиницы "Львов" выпала женщина.

Информацию ZAXID.NET подтвердили в полиции Львовской области.

Тело погибшей увидели на улице Зерновой. Известно, что женщине было 37 лет, она родом из Червонограда. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и решают вопросы правовой классификации.

Комментариев по поводу версий инцидента нет.

Напомним, в Одессе два человека упали с 14 этажа жилого дома. От полученных травм оба погибли.

А в Запорожье 6-летний ребенок выпал из окна. Мальчик играл в квартире, выбежал на открытый балкон и выпал с 5-го этажа на чердак подъезда.

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