Во Львове из окна гостиницы выпала женщина

Женщина погибла на месте от травм.
Сегодня, 15 апреля, с шестого этажа гостиницы "Львов" выпала женщина.
Информацию ZAXID.NET подтвердили в полиции Львовской области.
Тело погибшей увидели на улице Зерновой. Известно, что женщине было 37 лет, она родом из Червонограда. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и решают вопросы правовой классификации.
Комментариев по поводу версий инцидента нет.
Напомним, в Одессе два человека упали с 14 этажа жилого дома. От полученных травм оба погибли.
А в Запорожье 6-летний ребенок выпал из окна. Мальчик играл в квартире, выбежал на открытый балкон и выпал с 5-го этажа на чердак подъезда.
Читайте также: