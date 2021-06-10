У Львові встановили будиночок для комах: відео

Це перший у місті будинок для комах.

У Львові напередодні встановили будиночок для комах. Створили його учасники бойових дій на Сході України та подарували природознавчому музею. Науковці кажуть, що там зможуть проживати 150 видів комах, які необхідні екосистемі.

Як йдеться у випуску Сніданок з 1+1, це перший у Львові будиночку для комах і це незвична конструкція для місцевих жителів. Більшість відвідувачів природничого музею, який розташований поруч, підходять, запитують для чого вона.

У Львові напередодні встановили будиночок для комах

Проте, якщо для більшості українців це дійсно щось незвичне, то наприклад для жителів Скандинавії - це, як побачити звичайну шпаківню.

Зазначимо, що екологи б’ють тривогу, адже Земля щороку втрачає від 1% до 2% комах.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання