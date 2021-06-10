Во Львове установили домик для насекомых: видео

Это первый в городе дом для насекомых.
Во Львове накануне установили домик для насекомых. Создали его участники боевых действий на Востоке Украины и подарили природоведческому музею. Ученые говорят, что там смогут проживать 150 видов насекомых, которые необходимы экосистеме.
Как говорится в выпуске Сниданок с 1+1, это первый во Львове домике для насекомых и это необычная конструкция для местных жителей. Большинство посетителей естественного музея, который расположен рядом, подходят, спрашивают для чего она.
Однако, если для большинства украинцев это действительно что-то необычное, то, например для жителей Скандинавии — это, как увидеть обычную скворечник.
Отметим, что экологи бьют тревогу, ведь Земля ежегодно теряет от 1% до 2% насекомых.