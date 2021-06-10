Во Львове установили домик для насекомых: видео

Это первый в городе дом для насекомых.

Во Львове накануне установили домик для насекомых. Создали его участники боевых действий на Востоке Украины и подарили природоведческому музею. Ученые говорят, что там смогут проживать 150 видов насекомых, которые необходимы экосистеме.

Как говорится в выпуске Сниданок с 1+1, это первый во Львове домике для насекомых и это необычная конструкция для местных жителей. Большинство посетителей естественного музея, который расположен рядом, подходят, спрашивают для чего она.

Во Львове накануне установили домик для насекомых

Однако, если для большинства украинцев это действительно что-то необычное, то, например для жителей Скандинавии — это, как увидеть обычную скворечник.

Отметим, что экологи бьют тревогу, ведь Земля ежегодно теряет от 1% до 2% насекомых.

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