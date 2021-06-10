Смертельна ДТП у Львівській області: внаслідок зустрічного зіткнення загинув водій мопеда

Чоловік виїхав на зустрічну, де зіткнувся з авто.
У середу, 9 червня, в с. Перекалки Червоноградського району 54-річний водій мопеда виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем, внаслідок чого загинув. Аварія сталась близько 18:00 на вул. Миру.
Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, загиблим водієм мопеда Mustang виявився мешканець селища Добротвір. Він зіткнувся з автомобілем Mercedes, за кермом якого був 48-річний мешканець Волинської області.
"Водій мопеда від отриманих травм загинув на місці", – вказано у повідомленні.
Слідчі встановлюють обставини аварії.
Нагадаємо, у Львівській області 17-річний хлопець не впорався з керуванням свого мотицикла та наїхав на однолітка. Після цього юнак зіткнувся з іншим мотоциклом, припаркованим на узбіччі.