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Смертельна ДТП у Львівській області: внаслідок зустрічного зіткнення загинув водій мопеда

Смертельна ДТП у Львівській області: внаслідок зустрічного зіткнення загинув водій мопеда

Фото з відкритих джерел

Чоловік виїхав на зустрічну, де зіткнувся з авто.

У середу, 9 червня, в с. Перекалки Червоноградського району 54-річний водій мопеда виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем, внаслідок чого загинув. Аварія сталась близько 18:00 на вул. Миру.

Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, загиблим водієм мопеда Mustang виявився мешканець селища Добротвір. Він зіткнувся з автомобілем Mercedes, за кермом якого був 48-річний мешканець Волинської області.

"Водій мопеда від отриманих травм загинув на місці", – вказано у повідомленні.

Слідчі встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, у Львівській області 17-річний хлопець не впорався з керуванням свого мотицикла та наїхав на однолітка. Після цього юнак зіткнувся з іншим мотоциклом, припаркованим на узбіччі.

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