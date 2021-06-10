У Львові запрацюють ще два центри вакцинації: де можна отримати щеплення

Загалом у Львові вже функціонуватимуть три центри масової імунізації.

У Львові вже цими вихідними запрацює ще два центри вакцинації. Один із них відкриють у центрі Довженка. Інший в одному з торгових центрів. Там для вакцинації планують задіяти один із поверхів. Монтаж обладнання розпочнуть уже завтра.

Як йдеться у випуску Сніданку з 1+1, торгові центри для вакцинування в Україні задіюють не так часто. Що не скажеш про Європу та США. Там центри вакцинації можна зустріти в кафе, барах, кінотеатрах і магазинах. Нерідко після щеплення людям пропонують знижки, або ж гроші – як це було в Сербії.

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Проте, чи варто чекати на знижки в торговому центрі у Львові, – поки невідомо. Загалом, міська влада каже, що більшість львів’ян до щеплень проти коронавірусу ставляться позитивно від самого старту вакцинації в Україні.

"Ми у Львові не спостерігали скепсису серед тих, хто хотів вакцинуватися. Тобто, можливо, на початку були різні запитання, які були пов’язані з інформацією про різні вакцини, про їхні сертифікати, але ці питання були досить швидко зняті", - розповів перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Загалом у Львові вже вакцинували близько 50 тисяч людей, з них близько 3 тисяч отримали дві дози препарату.

Надалі тут центри вакцинації працюватимуть у декілька змін. Щодо наступних вихідних – на стадіоні "Арена Львів" щеплення робитимуть від 10 до 19 години, а от у торговому центрі та центрі Довженка від 10 до 15.

Загалом в Україні цими вихідними запрацює понад 30 центрів вакцинації, і це вдвічі більше, ніж минулої суботи та неділі.

Нагадаємо, у середу, 9 червня, на Львівщину доставили 60 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Нею вакцинують людей, які отримали перше щеплення цією ж вакциною.

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