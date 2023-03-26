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У Львові вночі прогримів вибух: що відомо (відео)

У Львові вночі прогримів вибух: що відомо (відео)

Фото: facebook/Ігор Зінкевич

Обставини події встановлюються.

Вночі, 26 березня, о 00:02 у Львові стався потужний вибух.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

"У Рясне-1 стався вибух в котельні, вибухом вилетіли всі вікна  Всі відповідні служби на місці", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, вибухнув котел. Одна людина отримала травми від уламків.

"Оператора в цей момент не було поряд. Він постраждав від уламків скла, але живий", - додав Зінкевич.

Нагадаємо, на Волині вибухнула шкільна котельня, будівля повністю зруйнована.

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