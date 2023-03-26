У Львові вночі прогримів вибух: що відомо (відео)

Вночі, 26 березня, о 00:02 у Львові стався потужний вибух.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

"У Рясне-1 стався вибух в котельні, вибухом вилетіли всі вікна Всі відповідні служби на місці", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, вибухнув котел. Одна людина отримала травми від уламків.

"Оператора в цей момент не було поряд. Він постраждав від уламків скла, але живий", - додав Зінкевич.

Нагадаємо, на Волині вибухнула шкільна котельня, будівля повністю зруйнована.

У Кропивницькому вибухнув газ у 9-поверхівці: гупнуло так, що чули у навколишніх селах