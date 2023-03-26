У Львові вночі прогримів вибух: що відомо (відео)

Обставини події встановлюються.
Вночі, 26 березня, о 00:02 у Львові стався потужний вибух.
Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.
"У Рясне-1 стався вибух в котельні, вибухом вилетіли всі вікна Всі відповідні служби на місці", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, вибухнув котел. Одна людина отримала травми від уламків.
"Оператора в цей момент не було поряд. Він постраждав від уламків скла, але живий", - додав Зінкевич.
Нагадаємо, на Волині вибухнула шкільна котельня, будівля повністю зруйнована.
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