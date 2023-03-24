У селі на Львівщині запровадили карантин через сказ у пса

У селі вакцинують всіх сприятливих до сказу тварин.

У селі Унятичі Дрогобицької громади та його 5 кілометровій зоні запровадили карантин. Він триватиме до 22 травня 2023 року за умов відсутності нових випадків захворювання тварин сказом.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Під час епідрозслідування у селі Унятичі, з'ясували, що інфікований пес перебував на прив'язі. За день до його загибелі працівники ветеринарної служби оглянули тварину. Ран від укусів на тварині не виявили, агресії не проявляв. Після смерті пса власник розповів, що напередодні на подвір’ї, він помітив лисицю. Лабораторне дослідження підтвердило сказ у тварини.

У селі вакцинують всіх сприятливих до сказу тварин.

Варто зазначити, що у Дрогобицькому районі це третє село, де від початку 2023 року запроваджують карантинні обмеження через сказ у тварин. У січні карантин запровадили у селі Доброгостів, а 9 березня у селі Грушів.

Нагадаємо, у селі Вереси на Житомирщині оголосили карантин, який триватиме 60 днів. У населеному пункті виявили випадок сказу тварини.

Нагадуємо, що ліків проти сказу не існує, у хвороби 100% летальність, єдиний шанс попередити хворобу після укусу інфікованої тварини – екстрено вакцинуватись та ввести імуноглобулін проти сказу.

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